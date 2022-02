Trieste, entra contromano in autostrada: muore una donna. Il conducente tenta la fuga a piedi ma viene bloccato dalla polizia – video (Di domenica 6 febbraio 2022) Incidente mortale sul raccordo autostradale nel tratto tra Monfalcone Est e Duino, in direzione di Trieste. Un uomo a bordo della sua auto si è scontrato con un altro veicolo che procedeva sulla corsia di sorpasso, nel giusto senso di marcia. La conducente, una donna di 56 anni, è morta. Il responsabile dell’incidente poi, in stato confusionale, ha tentato la fuga a piedi per strada, prima di essere raggiunto e bloccato dalla polizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Incidente mortale sul raccordole nel tratto tra Monfalcone Est e Duino, in direzione di. Un uomo a bordo della sua auto si è scontrato con un altro veicolo che procedeva sulla corsia di sorpasso, nel giusto senso di marcia. La, unadi 56 anni, è morta. Il responsabile dell’incidente poi, in stato confusionale, hato laper strada, prima di essere raggiunto e. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

Advertising

il_piccolo : La musica di Alfredo Lacosegliaz entra nella memoria di Trieste - AdrianoTolomio : Trieste, rifiuta di esibire il Green Pass e aggredisce gli agenti: arrestato il consigliere No vax Rossi. Ecco cosa… - Telequattro : TRIESTE | ENTRA AL RICREATORIO TOTI SENZA GREEN PASS: ROSSI PORTATO VIA IN MANETTE - infoitinterno : Trieste, il consigliere comunale no vax Ugo Rossi entra al Toti senza Green pass: arrestato - RuoteF : @alberti68326580 @italianavera333 Vergognoso che faccia ancora parte di un Consiglio Comunale. #UgoRossi #novax… -