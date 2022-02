Tre per tre: la Juve incassa, risparmia e investe per il futuro (Di domenica 6 febbraio 2022) L’acquisto di Vlahovic ha aperto ufficialmente il nuovo ciclo della Juventus. Il club presieduto da Andrea Agnelli vuole investire su giocatori giovani e di grande prospettiva, facendo al contempo dei… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 6 febbraio 2022) L’acquisto di Vlahovic ha aperto ufficialmente il nuovo ciclo dellantus. Il club presieduto da Andrea Agnelli vuole investire su giocatori giovani e di grande prospettiva, facendo al contempo dei… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Mov5Stelle : Ogni euro messo nella scuola e nella formazione dei nostri ragazzi vale tre volte tanto. Nel governo Conte II abbia… - CB_Ignoranza : Il Milan batte l’Inter 2-1 in rimonta con una doppietta di questo signore qui in tre minuti. Ci voleva Giroud per… - Agenzia_Ansa : In Marocco è entrata nella fase più delicata l'operazione per salvare il piccolo Ryan, il bimbo di 5 anni bloccato… - yulieykagomez : RT @Capezzone: Il centrodestra italiano dà l’esempio a quello francese, che a sua volta rifarà da modello: tutti divisi (almeno per tre) e… - angela66762414 : RT @Qua_Agatha: Poco fa davanti al tabaccaio del mio paesello ho visto una 'signora' urlare e offendere la commessa colpevole di essere usc… -