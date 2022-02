Slittino, Pechino 2022: Dominik Fischnaller è bronzo olimpico: “Ci ho creduto sempre, la medaglia è anche per Kevin” (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la beffa di quattro anni fa, quando perse il podio per soli 4 millesimi, Dominik Fischnaller è salito sul podio olimpico, aggiudicandosi un meraviglioso bronzo, frutto di quattro manche dal livello costante, con poche sbavature e grande precisione. È un trionfo per lui e per lo Slittino italiano che torna a medaglia dopo 8 anni dal bronzo di quell’Armin Zöggeler che ora occupa la posizione di direttore tecnico della nazionale. medaglia che diventa ancora più preziosa se si pensa agli ultimi giorni vissuti dal gruppo dello Slittino azzurro e da Fischnaller in prima persona, costretti a vedere l’esclusione forzata di Kevin Fischnaller, cugino di ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la beffa di quattro anni fa, quando perse il podio per soli 4 millesimi,è salito sul podio, aggiudicandosi un meraviglioso, frutto di quattro mdal livello costante, con poche sbavature e grande precisione. È un trionfo per lui e per loitaliano che torna adopo 8 anni daldi quell’Armin Zöggeler che ora occupa la posizione di direttore tecnico della nazionale.che diventa ancora più preziosa se si pensa agli ultimi giorni vissuti dal gruppo delloazzurro e dain prima persona, costretti a vedere l’esclusione forzata di, cugino di ...

