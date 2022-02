Sanremo 2022, record d’ascolti per la finale: 13 milioni e il 65% di share (Di domenica 6 febbraio 2022) Un Festival di Sanremo 2022 da record! La finale è stata seguita da 13 milioni 205 mila spettatori con il 65% di share Si chiude con un grandissimo risultato di ascolti il terzo Festival di Sanremo firmato da Amadeus. Il dato complessivo – che comprende anche i minuti della proclamazione del vincitore, rilevati separatamente – è il più alto dal 2000: 13 milioni 205 mila spettatori con il 65% di share. La prima parte (21.22-23.54) è stata vista da 15 milioni 660 mila spettatori, con uno share del 62.1 per cento, mentre la seconda (23.58–1.48) ha avuto 10 milioni 153 mila telespettatori, con uno share del 72,1%. La proclamazione del vincitore (1.49-1.56) è stata vista ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 6 febbraio 2022) Un Festival dida! Laè stata seguita da 13205 mila spettatori con il 65% diSi chiude con un grandissimo risultato di ascolti il terzo Festival difirmato da Amadeus. Il dato complessivo – che comprende anche i minuti della proclamazione del vincitore, rilevati separatamente – è il più alto dal 2000: 13205 mila spettatori con il 65% di. La prima parte (21.22-23.54) è stata vista da 15660 mila spettatori, con unodel 62.1 per cento, mentre la seconda (23.58–1.48) ha avuto 10153 mila telespettatori, con unodel 72,1%. La proclamazione del vincitore (1.49-1.56) è stata vista ...

