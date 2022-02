Sampdoria-Sassuolo, le formazioni ufficiali: sfida delicata (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la sosta e dopo un intenso mercato, ricomincia la Serie A e, tra gli appuntamenti della Domenica pomeriggio, figura una sfida molto delicata, sia per la classifica che per il periodo delle due squadre. Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-Sassuolo, gara valevole per la 24esima giornata di campionato. Ad entrambi i club serve vincere, dato che le ultime uscite sono state negative e deludenti e la classifica, sempre più corte, costringe, da una parte Giampaolo e dall’altra Dionisi, a riprendere in mano la squadra. Al sedicesimo posto in classifica con appena 20 punti, la Sampdoria si ritrova a vivere un periodo molto complesso, fatto di quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque. Appena un punto e tantissima paura di vivere l’ultima fase di ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la sosta e dopo un intenso mercato, ricomincia la Serie A e, tra gli appuntamenti della Domenica pomeriggio, figura unamolto, sia per la classifica che per il periodo delle due squadre. Di seguito ledi, gara valevole per la 24esima giornata di campionato. Ad entrambi i club serve vincere, dato che le ultime uscite sono state negative e deludenti e la classifica, sempre più corte, costringe, da una parte Giampaolo e dall’altra Dionisi, a riprendere in mano la squadra. Al sedicesimo posto in classifica con appena 20 punti, lasi ritrova a vivere un periodo molto complesso, fatto di quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque. Appena un punto e tantissima paura di vivere l’ultima fase di ...

