Sampdoria, infortunio shock per Gabbiadini: i tempi di recupero (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News L'ex attaccante di Napoli e Southampton potrebbe subire un grave infortunio. Manolo Gabbiadini rischia la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro. Le dinamiche sono simili a tante che purtroppo abbiamo già visto sui campi di Serie A. Uscito dall'area di rigore, si è rotto il ginocchio sinistro, causando grande dolore al numero 23 della piccola Samp. La reazione dell'attaccante di Dorian terrorizza il club. Quando cadde a terra, urlò di dolore e pianse. Il personale è subito entrato in campo ed ha applicato il ghiaccio, ma c'è stata una sostituzione, Gabiadini ha lasciato il campo in piedi, ma le condizioni non sono delle migliori. Samp, Supryaga: "Non vedo l'ora di giocare" Domani ci saranno i test per stabilire l'entità dell'infortunio di Gabbiadini. Se la rottura del legamento è confermata, il tempo ... Leggi su goalnews (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News L'ex attaccante di Napoli e Southampton potrebbe subire un grave. Manolorischia la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro. Le dinamiche sono simili a tante che purtroppo abbiamo già visto sui campi di Serie A. Uscito dall'area di rigore, si è rotto il ginocchio sinistro, causando grande dolore al numero 23 della piccola Samp. La reazione dell'attaccante di Dorian terrorizza il club. Quando cadde a terra, urlò di dolore e pianse. Il personale è subito entrato in campo ed ha applicato il ghiaccio, ma c'è stata una sostituzione, Gabiadini ha lasciato il campo in piedi, ma le condizioni non sono delle migliori. Samp, Supryaga: "Non vedo l'ora di giocare" Domani ci saranno i test per stabilire l'entità dell'di. Se la rottura del legamento è confermata, il tempo ...

Advertising

BabboleoNews : #Infortunio al ginocchio sinistro per #Gabbiadini, il centravanti durante #Sampdoria-#Sassuolo, è uscito dal campo… - GruppoEsperti : #Sampdoria, infortunio serio per #Gabbiadini costretto ad uscire prima della fine del primo tempo #Fantacalcio - SOSFanta : ?? FLASH - Infortunio per #Gabbiadini: fuori contro il Sassuolo, Samp in ansia ? - Fantacalcio : Sampdoria, infortunio per Gabbiadini: le ultime - CalcioNews24 : Infortunio #Gabbiadini: problemi al ginocchio per l’attaccante #SampSassuolo -