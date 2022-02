Red Canzian, video dall'ospedale: «Il ricovero durerà ancora tre-quattro settimane» (Di domenica 6 febbraio 2022) «È passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero, e oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto». Con queste parole, in un video... Leggi su feedpress.me (Di domenica 6 febbraio 2022) «È passato esattamente un mese dal giorno del mio, e oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto». Con queste parole, in un...

