Rayan e gli incubi di Ali, «l'eroe del deserto» che non è riuscito a salvarlo: come Angelo Licheri con Alfredino Rampi (Di domenica 6 febbraio 2022) Uno di volontari che ha provato a salvare il piccolo Rayan era partito dal sud del Marocco per arrivare sui monti del Rif, per tentare di salvare il bambino. È stato salutato, sui social, come «l'eroe del deserto». E ora affronterà gli stessi incubi di Angelo Licheri, che provò a salvare Alfredino Rampi Leggi su corriere (Di domenica 6 febbraio 2022) Uno di volontari che ha provato a salvare il piccoloera partito dal sud del Marocco per arrivare sui monti del Rif, per tentare di salvare il bambino. È stato salutato, sui social,«l'del». E ora affronterà gli stessidi, che provò a salvare

Advertising

Bassi10Bassi : RT @luigideluca_vf: Il piccolo #Rayan, tratto faticosamente in salvo dai soccorritori, non c'è l'ha fatta ?? I traumi della caduta e la cos… - Bassi10Bassi : RT @FrancaElisac: Ero molto piccola quando il piccolo #Alfredino salí in cielo ma ricordo il dolore dei miei, le speranze non mantenute. Og… - ishka_iz : AOOH! Ma sto ragazzino è vivo o morto?? La Sicilia dice vivo e pubblica le foto del bambino effettivamente estratto… - bizcommunityit : Rayan e gli incubi di Ali, «l'eroe del deserto» che non è riuscito a salvarlo: come Angelo Licheri con... - ilrappresentant : RT @gianluca826: Onore a gli eroici soccorritori che ci hanno provato. Questo ragazzo si è calato nel pozzo ma in fondo era troppo stretto.… -