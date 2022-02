Prysmian | ecco perché bisogna tutelare la produzione nazionale

(Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 06 feb – Il sito delladi Battipaglia nel salernitano è in pericolo. I sindacati già sono sul piede di guerra: si tratta di uno stabilimento che dà lavoro direttamente a 300 persone senza contare i 600 dell’indotto. La notizia dovrebbe stupirci. Il Piano Italia a 1 Giga vuole digitalizzare l’Italia. Laè leader nelladi cavi e fibra ottica. Quale migliore incontro tra domanda e offerta? Purtroppo, però, pare che lo stato preferisca altri fornitori (per la precisione cinesi).gli operai di Battipaglia rischiano di diventare esuberi. Andiamo con ordine.Le preoccupazioni dell’aziendaLo stabilimento campano già da mesi era considerato a rischio. A dirlo (seppur non direttamente) era l’amministratore delegato Valerio Battista diin ...

... marzo 2022invece gli appuntamenti previsti con conti 2021 e dividendi 2022 per il mese di marzo 2022. Intesa Sanpaolo: 1 marzo (CdA bilancio): 1 marzo 2022 (CdA bilancio) Banca ...'La, che forse molti non conoscono, è un'azienda modello, leader nella produzione di cavi per applicazione nel settore delle telecomunicazioni e delle fibre ottiche.perché non posso ...Ecco perché non posso accettare il destino da manager che pensano solo ai numeri e non alle persone. A perdere il lavoro potrebbero essere circa 300 dipendenti, insieme agli altri 600 dell'indotto.“ La vertenza Prysmian è l’ennesimo schiaffo alla provincia di Salerno sul fronte occupazione. – commenta Vicinanza – Bisogna fare tutto il possibile per tutelare i 900 lavoratori, indotto compreso, d ...