Pechino 2022 | sci alpino | il vento rinvia la partenza della discesa libera maschile

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ilcostringe a un posticipodi sciper quanto riguarda l’Olimpiade invernale in corso di svolgimento a. A causa delle difficili condizioni nella zona di, gli organizzatori infatti hanno deciso di spostare l’apertura del cancelletto didalle 4 alle 5 italiane, quindi alle 12 orario locale. La prossima decisione, come fanno sapere fonti ufficiali, verrà presa alle 11 (orario di), con l’auspicio che le condizioni meteo migliorino. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Coninews : Una cerimonia semplice tra effetti speciali e tradizione. I Giochi di #Beijing2022 si aprono all’insegna della cult… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 sci di fondo: 30km skiathlon maschile (DIRETTA) - #Pechino #fondo: #skiathlon #maschile - sportface2016 : Posticipato l'inizio della discesa libera maschile per forte vento - #Olympics #AlpineSkiing -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

PROGRAMMA OLIMPIADI INVERNALI 6 FEBBRAIO Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di. Giorno 2, ma in Cina si è già alla quinta giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri sette titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per gli azzurri di curling, ...Il lotto dei favoriti è ormai noto: gli elvetici Beat Feuz e Marco Odermatt al pari degli austriac i Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr sembrano avere una marcia in più, stesso discorso vale per il ...PECHINO 2022 - Ursa Bogataj corona la miglior stagione della carriera con l'oro olimpico nel trampolino normale femminile di salto con gli sci. La slovena stacca di 2.2 punti Katharina Althaus ...Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dello speed skating in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sull’anello di ghiaccio del National Speed Skating Oval ...