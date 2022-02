Pechino 2022 | curling | l’Italia cala la settima vittoria | sconfitta anche la Cina

(Di domenica 6 febbraio 2022) Questa Italia sa solo vincere. Stefania Cosntantini e Amos Mosaner continuano il loro percorso immacolato nel torneo di doppio misto delvalevole per le Olimpiadi di, gli azzurri sconfiggono laper 8-4 e conquistano lain altrettante partite prenotandoil primo posto nel round robin che di fatto è ormai matematico.scenderà nuovamente sul ghiaccio alle 13:05 orario italiano per la sfida alla Svezia, nella penultima sessione di questo round robin. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELIL REGOLAMENTO IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI LA CRONACA – La partita si mette subito bene per i due azzurri che partono forte e, nel primo end, mettono a segno tre ...

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - beppe_grillo : Grazie ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che si terranno da oggi fino al 20 febbraio, possiamo rilanciare in… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle… - Eurosport_IT : Ma che spettacolo sono?! Sette vittorie su sette e primo posto quasi ipotecato ???? #Beijing2022 | #Curling |…

Sarà una prima giornata molto intensa per lo sci alpino ai Giochi olimpici di. Infatti, la discesa libera maschile rinviata a seguito del persistente forte vento che soffiava sulla pista di ...Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi invernali di. Dopo il rinvio per forte vento, la gara verrà recuperata domani, lunedì 7 febbraio, alle ore 12 locali ( ore 5 italiane), tra le due manche del gigante femminile. Rimane tanta l'attesa ...L'ex nuotatrice azzurra in Cina come membro della commissione atleti del Cio.PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - "E' la mia prima esperienza alle Olimpiadi invernali e la mia prima esperienza come membro ...PECHINO 2022 - Un avversario non scontato, da affrontare con la già acquisita certezza matematica della qualificazione alle semifinali: la Cina di SuYuan Fan e Zhi Ling non è comunque riuscita a ...