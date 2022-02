Advertising

fisco24_info : Il Papa: 'No alle mutilazioni genitali femminili, pratica umiliante': 'Basta ragazzr schiave sulle strade della nos… - kikkiar : RT @SkyTG24: Papa: “Basta ragazze schiave sulle strade delle nostre città” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Papa: “Basta ragazze schiave sulle strade delle nostre città” - AntonellaJU85 : RT @SkyTG24: Papa: “Basta ragazze schiave sulle strade delle nostre città” - SkyTG24 : Papa: “Basta ragazze schiave sulle strade delle nostre città” -

Ultime Notizie dalla rete : Papa basta

Sky Tg24

Lo ha affermatoFrancesco nell'Angelus. 'Tante ragazze, le vediamo sulle strade, che non sono libere, sono schiave dei trattanti, che le mandano a lavorare e se non portano i soldi le picchiano. ...: 'Ogni vita va custodita sempre' approfondimentoFrancesco: "I genitori non condannino i figli gay"Francesco ha colto l'occasione per ricordare una serie di appuntamenti che ...Lo ha affermato papa Francesco nell'Angelus. "Tante ragazze, le vediamo sulle strade, che non sono libere, sono schiave dei trattanti, che le mandano a lavorare e se non portano i soldi le picchiano.Ricordiamoci questo: Dio non vuole una nave da crociera, gli basta una povera barca “sgangherata”, purché lo accogliamo. Questo sì, accoglierlo; non interessa su quale barca, accoglierlo. Ma noi – mi ...