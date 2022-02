“Niente di più…”. Sanremo 2022, Elisa rompe ogni schema: ripresa così dopo la premiazione (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo ha stregato tutti. Altro che noia, alla fine contano i fatti, più delle inevitabili polemiche da corredo. La quarta e penultima serata ha fatto registrare numeri record col 60,5% di share e ben 11 milioni e 378mila telespettatori (nel 2021 share del 44,7% e poco più di 8 milioni di spettatori, ndr). Ieri, sabato 5 febbraio, la quinta e ultima serata con la vittoria di Mahmood e Blanco, il monologo-non-monologo di Sabrina Ferilli e la sensazione di aver assistito, più degli altri anni, ad un’edizione eccezionale. “Non ci crediamo ancora – le primissime parole, rotte dall’emozione, dei due vincitori – siamo strafelici di poter rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Il nostro desiderio è portare la musica italiana fuori dai nostri confini, per questo non vogliamo fare una versione in inglese del nostro brano. La nostra amicizia? No, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Il Festival diha stregato tutti. Altro che noia, alla fine contano i fatti, più delle inevitabili polemiche da corredo. La quarta e penultima serata ha fatto registrare numeri record col 60,5% di share e ben 11 milioni e 378mila telespettatori (nel 2021 share del 44,7% e poco più di 8 milioni di spettatori, ndr). Ieri, sabato 5 febbraio, la quinta e ultima serata con la vittoria di Mahmood e Blanco, il monologo-non-monologo di Sabrina Ferilli e la sensazione di aver assistito, più degli altri anni, ad un’edizione eccezionale. “Non ci crediamo ancora – le primissime parole, rotte dall’emozione, dei due vincitori – siamo strafelici di poter rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Il nostro desiderio è portare la musica italiana fuori dai nostri confini, per questo non vogliamo fare una versione in inglese del nostro brano. La nostra amicizia? No, ...

Mahmood_Music : Abbandonati come se non ci fosse più niente più niente al mondo… - elisatoffoli : Niente di più ?? - rtl1025 : ?? - “Marco se n’è e andato e non ritorna più” - “Eh, ma io rinascerò cervo a primavera!” - “Please, don’t go!” - “… - jadelightweight : comunque niente più sanremo era nel nome?? - CasaLettori : RT @VIOLA_MARTELLA: @CasaLettori #MiRacconto con #CasaLettori e #Borges “ Scrivere non è niente più di un sogno che porta… -