MotoGP, Toprak Razgatl?o?lu vicino ad un test con Yamaha (Di domenica 6 febbraio 2022) Il 2022 potrebbe segnare il debutto di Toprak Razgatl?o?lu nel Motomondiale. Un test sarebbe in programma stando a quanto riporta ‘Motorsport.com’ per il turco che lo scorso anno ha vinto il Mondiale Superbike con il marchio giapponese. Massimo Meregalli, il team manager di Yamaha, ha rilasciato ai media negli ultimi giorni, caratterizzati dai test pre-stagionali in quel di Sepang (Malesia): “L’anno scorso, a fine stagione, avevamo programmato un test per lui. La gara in Indonesia della Superbike ha cambiato i nostri piani originali”. Il nostro connazionale ha continuato dicendo: “Sarà interessante vederlo all’opera, anche lui merita davvero di avere questa opportunità perché quello che ha fatto l’anno scorso è stato fantastico. Sono curioso di vederlo sulla M1. Decideremo insieme quando sarà il ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Il 2022 potrebbe segnare il debutto diRazgatl?o?lu nel Motomondiale. Unsarebbe in programma stando a quanto riporta ‘Motorsport.com’ per il turco che lo scorso anno ha vinto il Mondiale Superbike con il marchio giapponese. Massimo Meregalli, il team manager di, ha rilasciato ai media negli ultimi giorni, caratterizzati daipre-stagionali in quel di Sepang (Malesia): “L’anno scorso, a fine stagione, avevamo programmato unper lui. La gara in Indonesia della Superbike ha cambiato i nostri piani originali”. Il nostro connazionale ha continuato dicendo: “Sarà interessante vederlo all’opera, anche lui merita davvero di avere questa opportunità perché quello che ha fatto l’anno scorso è stato fantastico. Sono curioso di vederlo sulla M1. Decideremo insieme quando sarà il ...

