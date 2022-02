Milan, Rebic ancora a parte: le ultime verso la Lazio (Di domenica 6 febbraio 2022) . Le ultime sulle condizioni dell’attaccante croato Il Milan si è ritrovato a Milanello per l’allenamento di questa mattina in vista della sfida in Coppa Italia contro la Lazio in programma mercoledì sera. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews24.com, Ante Rebic ha svolto un sessione di lavoro personalizzato in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) . Lesulle condizioni dell’attaccante croato Ilsi è ritrovato aello per l’allenamento di questa mattina in vista della sfida in Coppa Italia contro lain programma mercoledì sera. Secondo quanto raccolto dalla redazione diNews24.com, Anteha svolto un sessione di lavoro personalizzato in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

