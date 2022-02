(Di domenica 6 febbraio 2022) . C’è chi ha cambiato idea sulla partecipazione al GF Vip 6 Quandoè entrato nella casa del GF Vip 6 non tutto il pubblico del reality conosceva a fondo la sua storia e non tutti avevano capito il sensosua L'articolo proviene da Inews24.it.

Franco, il padre di, sembra aver cambiato idea su Lulù Selassié: ecco perché Dopo l'addio dial Grande Fratello VIP , il padre Franco è tornato a parlare dell'amore nato tra suo figlio e la Principessa Lulù . Sembra infatti che in questi mesi l'uomo avrebbe cambiato opinione ...La storia d'amore nata al Grande Fratello Vip trae Lulù Selassié continua a gonfie vele, anche se ancora a distanza. A chiarire la sua posizione sulla coppia e suoi loro progetti futuri ci ha pensato il papà del giovane nuotatore , ...Manuel Bortuzzo, complimento inatteso da un big della tv: “Una presenza utile”. C’è chi ha cambiato idea sulla partecipazione al GF Vip 6 Quando Manuel Bortuzzo è entrato nella casa del GF Vip 6 non ...Manuel Bortuzzo è stato un grande protagonista del GF Vip e da un paio di settimane ha deciso di lasciare il programma per ritornare alla sua vita di sempre e dedicarsi anche alle cure e agli ...