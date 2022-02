Mahmood e Blanco vincono il Festival di Sanremo 2022 con “Brividi”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 6 febbraio 2022)con “” ildi. Al secondo posto Elisa, al terzo Gianni Morandi. Il brano diha fatto innamorare tutti. Non solo all’Ariston, ma in tutto il mondo. La canzone, un inno alla libertà di amare, è stata la più ascoltata di sempre in un solo giorno in Italia ed è diventata la quinta più ascoltata nella “Top 50 Global” di Spotify, la playlist che contiene i 50 brani più ascoltati in tutto il pianeta. Vediamo alcuni traguardi che ha già raggiunto la canzone che ha vinto ildi. ?? Gli altri premi deldiIl premio della critica va a ...