Mahmood & Blanco vincono il festival di Sanremo

(Di domenica 6 febbraio 2022)(ITALPRESS) –con “Brividi”il 72°di. Nella finale a tre hanno superato Elisa con “O forse sei tu” che ha conquistato la piazza d’onore e Gianni Morandi che si è piazzato al terzo posto con “Apri tutte le porte”. Massimo Ranieri, con “Lettera di là dal mare” ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” assegnato dai giornalisti della Sala Stampa. A Gianni Morandi con “Apri tutte le porte” è andato il Premio “Lucio Dalla” assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web.Il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo assegnato dalla Commissione musicale va a Fabrizio Moro con “Sei Tu”.Il premio “Giancarlo Bigazzi” alla Miglior composizione musicale assegnato all’Orchestra delva ad Elisa con “O ...

Nessun ribaltone, nessun colpo di scena. Questa voltasi è portato a casa il primo posto a Sanremo senza sterzate inattese e lo ha fatto in coppia con Blanco , fenomeno vero (non solo social), diciannovenne carismatico con una padronanza della ...Sonoe Blanco con Brividi i vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Seconda Elisa con O forse sei tu , terzo Gianni Morandi con Apri tutte le porte . Perè la terza volta, dopo la vittoria a Sanremo Giovani nel 2018 con Gioventù bruciata seguita da quella del 2019, tra i Campioni, con Soldi .e Blanco si guadagnano anche la ...Per Mahmood si tratta della seconda volta all’Eurovision Song Contest, dopo quella del 2019 che lo vide arrivare secondo con Soldi, lo stesso brano con cui vinse il Festival. Sanremo. Il Festival a ...Mahmood e Blanco hanno vinto il Festival di Sanremo 2022. I due artisti hanno trionfato sul palco del Teatro Ariston cantando la loro "Brividi", un brano che è piaciuto fin dalle prime battute di ques ...