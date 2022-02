Love is in the air, trame dal 7 all'11 febbraio: Serkan rifiuta Kemal (Di domenica 6 febbraio 2022) La nuova settimana di programmazione di Love is in the air verterà intorno alla sconvolgente rivelazione che destabilizzerà la vita di Serkan. Aydan, infatti, ha ormai avuto la certezza che Kemal, il suo attuale compagno, sia il vero padre del ragazzo e invierà un messaggio telefonico al figlio per annunciargli la novità che, però, verrà intercettato da Eda. La paesaggista rimarrà interdetta e scioccata e, come rivelano le trame dal 7 all'11 febbraio, solleciterà Aydan a dire di persona a Serkan la verità. Purtroppo, però, quando Bolat scoprirà che Kemal è suo padre, reagirà molto male, mettendo in chiaro con lui e con sua madre di non voler avere niente a che fare con il genitore, soprattutto visto il precedente rapporto fallimentare con Alptekin. Dal canto suo, ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 6 febbraio 2022) La nuova settimana di programmazione diis in the air verterà intorno alla sconvolgente rivelazione che destabilizzerà la vita di. Aydan, infatti, ha ormai avuto la certezza che, il suo attuale compagno, sia il vero padre del ragazzo e invierà un messaggio telefonico al figlio per annunciargli la novità che, però, verrà intercettato da Eda. La paesaggista rimarrà interdetta e scioccata e, come rivelano ledal 7 all'11, solleciterà Aydan a dire di persona ala verità. Purtroppo, però, quando Bolat scoprirà cheè suo padre, reagirà molto male, mettendo in chiaro con lui e con sua madre di non voler avere niente a che fare con il genitore, soprattutto visto il precedente rapporto fallimentare con Alptekin. Dal canto suo, ...

