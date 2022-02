"Lo dice ma non lo fa. Figuratevi se Amadeus...". Sanremo, bomba di Sabrina Ferilli: una pesantissima verità sul conduttore (Di domenica 6 febbraio 2022) Mattatrice all'ultima serata, apprezzatissima, genuina e nessun monologo "pippone": si parla di Sabrina Ferilli, co-conduttrice all'atto finale del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. L'attrice romana sta facendo molto parlare per un misterioso fuorionda da dietro le quinte, "pezzo di mer***", un piccolo mistero all'Ariston: cosa è successo? Amadeus ha derubricato il tutto a un incidente con un cavo, in cui sarebbe inciampata: "Ce l'aveva con il cavo", ha spiegato in conferenza stampa. Tant'è, la Ferilli ha conquistato tutti. E prima della finalissima ha concesso una divertentissima intervista a La Stampa, in cui quando le chiedono se avesse accettato subito di partecipare al Festival, risponde: "La faccenda è stata complessa. Avevo la cervicale a Natale, mi sono riempita ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Mattatrice all'ultima serata, apprezzatissima, genuina e nessun monologo "pippone": si parla di, co-conduttrice all'atto finale del Festival dial fianco di. L'attrice romana sta facendo molto parlare per un misterioso fuorionda da dietro le quinte, "pezzo di mer***", un piccolo mistero all'Ariston: cosa è successo?ha derubricato il tutto a un incidente con un cavo, in cui sarebbe inciampata: "Ce l'aveva con il cavo", ha spiegato in conferenza stampa. Tant'è, laha conquistato tutti. E prima della finalissima ha concesso una divertentissima intervista a La Stampa, in cui quando le chiedono se avesse accettato subito di partecipare al Festival, risponde: "La faccenda è stata complessa. Avevo la cervicale a Natale, mi sono riempita ...

