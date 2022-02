LIVE Sci di fondo, Skiathlon Olimpiadi 2022 in DIRETTA: fuga di Bolshunov, buona prova di De Fabiani! (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 9.00 Ecco le posizioni con distacchi al km 21.3: 1 Alexander Bolshunov (RUS) 54’53?5 2 Denis Spitsov (RUS) +41?4 3 Iivo Niskanen (FIN) +1’17?4 4 Hans Christer Holund (NOR) +2’01?2 5 William Poromaa (SWE) +2’21?6 6 Francesco De Fabiani (ITA) +2’22?4 8.58 Ancora sesto Francesco De Fabiani (+2’22?4), ottima prestazione per l’azzurro. 8.56 Meno di 10 km al traguardo, Bolshunov al comando con una tranquillità disarmante; Spitsov è a +41?4, Niskanen a +1’17?4. 8.54 Estrema difficoltà per Klaebo, decimo con addirittura 2 minuti e 17 di ritardo, davvero sorprendente. D’altronde, lo avevamo detto: non si gareggia da settimane, la forma fisica in una gara del genere fa la differenza, e il norvegese evidentemente non ne ha per stare al passo degli altri. 8.52 De Fabiani mantiene il ritmo, è settimo, +1’04” da ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00 Ecco le posizioni con distacchi al km 21.3: 1 Alexander(RUS) 54’53?5 2 Denis Spitsov (RUS) +41?4 3 Iivo Niskanen (FIN) +1’17?4 4 Hans Christer Holund (NOR) +2’01?2 5 William Poromaa (SWE) +2’21?6 6 Francesco De Fabiani (ITA) +2’22?4 8.58 Ancora sesto Francesco De Fabiani (+2’22?4), ottima prestazione per l’azzurro. 8.56 Meno di 10 km al traguardo,al comando con una tranquillità disarmante; Spitsov è a +41?4, Niskanen a +1’17?4. 8.54 Estrema difficoltà per Klaebo, decimo con addirittura 2 minuti e 17 di ritardo, davvero sorprendente. D’altronde, lo avevamo detto: non si gareggia da settimane, la forma fisica in una gara del genere fa la differenza, e il norvegese evidentemente non ne ha per stare al passo degli altri. 8.52 De Fabiani mantiene il ritmo, è settimo, +1’04” da ...

