LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò al comando con Aprilia, buon giro per Marini (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.43 Vinales! Terzo crono per l’iberico che porta la seconda Aprilia in Top3. Ottimo passo per il brand italiano che anche ieri ha mostrato una discreta velocità. 03.40 Terzo tempo overall per Fabio Quartararo. Il francese di Yamaha si colloca alle spalle di Martin, secondo quest’oggi ad 86 millesimi dalla vetta. 03.37 Ricordiamo che questo di oggi è l’ultimo Test in quel di Sepang. I protagonisti si sposteranno ora in quel di Mandalika (Indonesia) per l’ultima fase che precederà il Mondiale. 03.35 La classifica aggiornata: 1 41 A. ESPARGARO 1:58.157 2 89 J. MARTIN +0.086 3 42 A. RINS +0.165 4 93 M. MARQUEZ +0.175 5 5 J. ZARCO +0.256 6 10 L. Marini +0.273 7 12 M. ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.43 Vinales! Terzo crono per l’iberico che porta la secondain Top3. Ottimo passo per il brand italiano che anche ieri ha mostrato una discreta velocità. 03.40 Terzo tempo overall per Fabio Quartararo. Il francese di Yamaha si colloca alle spalle di Martin, secondo quest’oggi ad 86 millesimi dalla vetta. 03.37 Ricordiamo che questo di oggi è l’ultimoin quel di. I protagonisti si sposteranno ora in quel di Mandalika (Indonesia) per l’ultima fase che precederà il Mondiale. 03.35 La classifica aggiornata: 1 41 A. ESPARGARO 1:58.157 2 89 J. MARTIN +0.086 3 42 A. RINS +0.165 4 93 M. MARQUEZ +0.175 5 5 J. ZARCO +0.256 6 10 L.+0.273 7 12 M. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2022 in DIRETTA: giornata di fuoco Bagnaia cerca uno squillo - #MotoGP #Sepang #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2022 in DIRETTA: inizia la seconda giornata! Bagnaia cerca lo squillo - #MotoGP #Sepang… - WalterDecker20 : RT @gponedotcom: Ultimo giorno di prove sul circuito malese. Tempi, foto, curiosità e contenuti esclusivi direttamente da bordo pista https… - gponedotcom : Ultimo giorno di prove sul circuito malese. Tempi, foto, curiosità e contenuti esclusivi direttamente da bordo pist… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Sepang 2022 in DIRETTA: giornata di fuoco Bagnaia cerca uno squillo - #MotoGP #Sepang #DIRETTA:… -