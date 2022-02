Juventus, Mauro: «Vlahovic? Per essere ai livelli di Haaland e Mbappé ha bisogno di una cosa» (Di domenica 6 febbraio 2022) Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha commentato l’attuale situazione del club bianconero: le sue parole Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato così della nuova Juventus targata Vlahovic. Di seguito le sue parole. TRIDENTE – «Per giocare col tridente ci sono due strade. Piazzi la difesa alta, occupando la metà campo avversaria: e mi sembra un cambio un po’ radicale e complesso. Oppure tutti bassi come faceva Mourinho nell’Inter, ma con grandi attaccanti che si sacrificavano e poi diventano irresistibili negli spazi». Vlahovic COME Haaland E MBAPPÈ – «Quei due hanno fatto gol a grandi livelli, Vlahovic per ora ha giocato solo alla Fiorentina. Per entrare in quel giro devi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Massimo, ex centrocampista della, ha commentato l’attuale situazione del club bianconero: le sue parole Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimoha parlato così della nuovatargata. Di seguito le sue parole. TRIDENTE – «Per giocare col tridente ci sono due strade. Piazzi la difesa alta, occupando la metà campo avversaria: e mi sembra un cambio un po’ radicale e complesso. Oppure tutti bassi come faceva Mourinho nell’Inter, ma con grandi attaccanti che si sacrificavano e poi diventano irresistibili negli spazi».COMEE MBAPPÈ – «Quei due hanno fatto gol a grandiper ora ha giocato solo alla Fiorentina. Per entrare in quel giro devi ...

