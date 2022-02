Juventus-Hellas Verona 2-0 Gol e Highlights | vittoria per i padroni di casa

(Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo il pareggio rimediato in trasferta contro il Milan (0-0), latorna allanel matchlingo contro l'(2-0), salendo al quarto posto a quota 45 punti.Decisivi per...

Il tabellino diVerona, i dati statistici della partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2021/2022(4 - 3 - 3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini (29 st ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lasta vincendo contro l'Verona grazie ai suoi uomini mercato: dopo Vlahovic in gol anche Zakaria Lasta trovando una vittoria importante contro l'Verona e lo sta facendo ...L’Hellas cede alla Juventus, steso dal livello dell’avversario e dai forfait che tolgono a Igor Tudor giocatori fondamentali. All’Allianz Stadium è 2-0 per i bianconeri, in gol con gli ...E sono state proprio le new-entries Valhanovic e Zaccaria a segnare i due gol che hanno condannato un Hellas che fino all’ultimo s’è battuto senza complessi d’inferiorità. Tudor ha mandato in campo i ...