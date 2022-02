(Di domenica 6 febbraio 2022) Victorsegna con il Venezia e interrompe il digiuno dal gol durato tre mesi. Bellissimo il colpo di testa del nigeriano. L’attaccante delè stato bravissimo a sfruttare un cross fantastico di Politano, ma bellissima anche l’elevazion ed il movimento diche ha lasciato immobili i difensori avversari. L’attaccante nigeriano si è alzato inper colpire la palla di testa, proprio come aveva fatto con il Torino ad ottobre del 2021. Anche in quel casoaveva segnato di testa. Un gesto ripetuto anche con il Venezia. Il giocatore ha festeggiato sotto il settore ospiti, scatenando la gioia dei tifosi azzurri. GOLAL VENEZIA Da vedere più volte il gol diche ha dato la vittoria al. Una vittoria ...

Advertising

zazoomblog : Il volo di Osimhen porta il Napoli in paradiso – VIDEO - #Osimhen #porta #Napoli #paradiso -

Ultime Notizie dalla rete : volo Osimhen

Napolipiu.com

Splendido cross dalla destra di Politano, stacco imperioso diche svetta tra Ebuehi e ... Al 5' Caputo raccoglie un cross e batte con freddezza Consigli grazie a un preciso tiro al, ...Nel finale arriva il definitivo 0 - 2 con la reti di Petagna, entrato da poco al posto di. ... A sbloccare il risultato è l'ex Caputo , bravissimo a battere Consigli con il piattone alsul ...Le reti nel secondo tempo di Osimhen e Petagna consentono al Napoli di espugnare il Penzo e di portarsi a -1 dall'Inter (che ha una gara in meno) a 6 giorni dallo scontro diretto del Maradona. Lotta c ...Al 23' Di Lorenzo serve di testa Politano che in una buona posizione effettua una conclusione al volo, il pallone termina di poco alto sopra la traversa. Al 28' conclusione di Osimhen dalla destra, ma ...