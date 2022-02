I 70 anni sul trono di Elisabetta II, che non abdicherà mai: «la Corona prima di tutto» (Di domenica 6 febbraio 2022) Era il 6 febbraio 1952 quando l'allora ventiseienne Lilibet, alla morte del padre Giorgio VI, diventò la sovrana d'Inghilterra. Da allora The Queen «ha sempre messo la monarchia prima di tutto. Compresa se stessa». E anche oggi, a 95 anni, non ha alcuna intenzione di «tradire» i suoi sudditi scegliendo la via dell'abdicazione Leggi su vanityfair (Di domenica 6 febbraio 2022) Era il 6 febbraio 1952 quando l'allora ventiseienne Lilibet, alla morte del padre Giorgio VI, diventò la sovrana d'Inghilterra. Da allora The Queen «ha sempre messo la monarchiadi. Compresa se stessa». E anche oggi, a 95, non ha alcuna intenzione di «tradire» i suoi sudditi scegliendo la via dell'abdicazione

