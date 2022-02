Falli, rimesse, cambi: in A si gioca troppo poco. E quel record in Genoa - Udinese... (Di domenica 6 febbraio 2022) Marco van Basten nel marzo scorso lanciò una provocazione: "Il calcio introduca il tempo effettivo". Come il basket, il football americano, la pallanuoto o l'hockey ghiaccio. Qual è la logica di una ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 febbraio 2022) Marco van Basten nel marzo scorso lanciò una provocazione: "Il calcio introduca il tempo effettivo". Come il basket, il football americano, la pallanuoto o l'hockey ghiaccio. Qual è la logica di una ...

Advertising

marcovarini : RT @Gazzetta_it: Falli, rimesse, cambi: in A si gioca troppo poco. E quel record in Genoa-Udinese... - gualberto2021 : RT @Gazzetta_it: Falli, rimesse, cambi: in A si gioca troppo poco. E quel record in Genoa-Udinese... - sportli26181512 : Falli, rimesse, cambi: in A si gioca troppo poco. E quel record in Genoa-Udinese...: Falli, rimesse, cambi: in A si… - Gazzetta_it : Falli, rimesse, cambi: in A si gioca troppo poco. E quel record in Genoa-Udinese... - bonko89 : @Bel_Zeboo @Sig_Ceretti @DanieleGianca @AIA_it Ma per me dal settantesimo in poi ha sbagliato tutto ha cominciato a… -