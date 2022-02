Draghi tira dritto: obbligo vaccinale fino al 15 giugno. Il Pass anche oltre (Di domenica 6 febbraio 2022) Con la fine dello stato d'emergenza il 31 marzo l'esecutivo non molla. Parere legale favorevole sull'imposizione di siero: c'è la data di scadenza. Certificato verde semplice esteso a tutta l'estate Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 febbraio 2022) Con la fine dello stato d'emergenza il 31 marzo l'esecutivo non molla. Parere legale favorevole sull'imposizione di siero: c'è la data di scadenza. Certificato verde semplice esteso a tutta l'estate

Advertising

alevelo13 : @AStramezzi Ottimo Doc, come sempre. Purtoppo la banda Draghi tira dritto fregandosene di questo brusio che creiamo… - Sole665031592 : RT @MariaMacca3: Draghi tira dritto: obbligo vaccinale fino al 15 giugno. Il Pass anche oltre - MariaAversano1 : RT @JSfromWichita: Perché la verità è che sua santità #Draghi ha un pelo tanto sullo stomaco che non gliene frega niente tira dritto per la… - JSfromWichita : Perché la verità è che sua santità #Draghi ha un pelo tanto sullo stomaco che non gliene frega niente tira dritto p… - MariaMacca3 : Draghi tira dritto: obbligo vaccinale fino al 15 giugno. Il Pass anche oltre -