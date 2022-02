Diversi eventi sismici oggi a Pozzuoli (Di domenica 6 febbraio 2022) A partire dalle 7.10 di stamattina, Diversi terremoti hanno interessato l’area flegrea. I più intensi si sono avuti alle 10:13 di magnitudo 1 e alle 15,10 di magnitudo 1,5. Sono circa quindici al momento gli eventi di bassa intensità riconducibili al fenomeno del bradisismo ascendente che dal 2012 colloca Pozzuoli in un’allerta di colore giallo. Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 6 febbraio 2022) A partire dalle 7.10 di stamattina,terremoti hanno interessato l’area flegrea. I più intensi si sono avuti alle 10:13 di magnitudo 1 e alle 15,10 di magnitudo 1,5. Sono circa quindici al momento glidi bassa intensità riconducibili al fenomeno del bradisismo ascendente che dal 2012 collocain un’allerta di colore giallo. Il Blog di Giò.

