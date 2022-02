Curling | quando si gioca la semifinale dell’Italia? Orario | programma | tv | streaming | possibile avversaria

(Di domenica 6 febbraio 2022) Proseguirà domani domani, lunedì 7 febbraio, ildedicato almisto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: alle ore 13.05 italiane si disputeranno le semifinali, con l’Italia che affronterà la quarta classificata, che sarà definita alle 02.05,si giocherà l’ultimo turno del round robin, con gli azzurri che sfideranno il Canada. I piazzamenti tra il secondo ed il quinto, che quindi non solo definiranno l’, ma anche le altre due semifinaliste, se li giocheranno Gran Bretagna, Norvegia, Canada e Svezia. Gran Bretagna e Norvegia sono già qualificate, mentre la Svezia deve sperare che l’Italia batta il Canada, altrimenti passeranno i nordamericani. Domani alle 02.05 si giocheranno Svizzera-Norvegia (SUI-NOR), Italia-Canada (ITA-CAN), USA-Gran Bretagna ...

Advertising

favelling : che poi rido perché gli sport invernali li trovo di gran lunga più affascinanti, quando giocano a curling io rimang… - Darkerrima : Ti rendi conto che sei invecchiata quando realizzi che stai guardando #curling da mezz’ora e ti piace pure. - sherazadswift : RT @sportface2016: ?? #Live #Curling Dodicesima sessione ?? #CONSTANTINI FENOMENALE, bocciata da urlo e 4 punti italiani quando tutto sem… - byebyeIwannadie : Mi ricordo quando agli europei di calcio dicevano che seguivamo la partita solo per tirarcela sui social ma questi… - TommasoCurzio : Ma si dai, cambiamo le regole per l’australiana, che sarà mai? Le regole vanno rispettate (ma solo quando fa comod… -

Ultime Notizie dalla rete : Curling quando

Stefania Constantini e Amos Mosaner (), 9 : estasianti. Battono anche Cina e Svezia, pur giocando un pizzico deconcentrati ... finalmente a medaglia dopo l'atroce beffa di quattro anni fa,......che consente alla spedizione azzurra di ritrovare un risultato che mancava da otto annia ... Inarrestabile l'Italia delmisto . Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno superato anche la ...il programma dedicato al curling misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: alle ore 13.05 italiane si disputeranno le semifinali, con l’Italia che affronterà la quarta classificata, che sarà ...PECHINO 2022 - La nostra Nazionale si qualifica per le semifinali con addirittura tre turni di anticipo, continua a sognare e ora è in piena lotta per la conquista di una medaglia. Le prossime partite ...