Conte-Di Maio, stallo in Movimento. La versione di Panarari (Di domenica 6 febbraio 2022) "È un'implosione a tutti gli effetti". Ormai nella magmatica galassia del Movimento 5 Stelle non si capisce più chi regni, se non il caos. Il capo della Farnesina Luigi Di Maio si è dimesso dal suo ruolo di presidente del Comitato di garanzia. Giuseppe Conte, l'attuale numero uno dei pentastellati gli risponde con una nota dai toni più simili a una sfida all'O.K Corral piuttosto che una ricerca di riconciliazione. Beppe Grillo, dal canto suo, cala l'asso. Sul suo blog scrive che "occorre passare dagli ardori giovanili alla maturità", dispensando le priorità nelle "cinque stelle polari". Insomma pare proprio d'essere approdati "alla resa dei conti". Ne è convinto Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione, saggista e docente all'università Mercatorum. Panarari, tra Conte e Di ...

