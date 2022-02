Centrodestra: Rauti (Fdi), 'chi governa con Pd e M5S non può dare lezioni' (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “Bisogna scegliere da che parte stare. Chi governa con Pd e M5S non può dare lezioni sul Centrodestra. Per essere credibile sono necessari paletti fermi sui valori. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono sempre stati coerenti e per questo da noi può partire la ricostruzione del Centrodestra, che è l'orientamento politico maggioritario nella nostra Nazione”. Così il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti, ai microfoni del Tg2. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “Bisogna scegliere da che parte stare. Chicon Pd e M5S non puòsul. Per essere credibile sono necessari paletti fermi sui valori. Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono sempre stati coerenti e per questo da noi può partire la ricostruzione del, che è l'orientamento politico maggioritario nella nostra Nazione”. Così il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella, ai microfoni del Tg2.

