Alex Belli, duro colpo per lui: succede dopo la lunga polemica al GF Vip (Di domenica 6 febbraio 2022) Alex Belli dopo la lunga polemica al GF Vip che lo vede protagonista da mesi nel reality, per lui questo è un duro colpo. Alex Belli è stato un concorrente del Grande Fratello Vip ed è stato sicuramente tra i protagonisti. Fin dall’inizio è stato sotto l’occhio dei riflettori per il suo legame con Soleil L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 6 febbraio 2022)laal GF Vip che lo vede protagonista da mesi nel reality, per lui questo è unè stato un concorrente del Grande Fratello Vip ed è stato sicuramente tra i protagonisti. Fin dall’inizio è stato sotto l’occhio dei riflettori per il suo legame con Soleil L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Rov64827300 : RT @catiuz92: Quindi Delia sta dicendo che tutto ciò che ha fatto Soleil non le ha dato mai fastidio, ma il comportamento di Alex sì e spec… - ughnoemi : RT @catiuz92: Quindi Delia sta dicendo che tutto ciò che ha fatto Soleil non le ha dato mai fastidio, ma il comportamento di Alex sì e spec… - frangiamone_pia : RT @chiara_sciuto: ??ALEX BELLI?? @AXBproduction #gfvip #solex #alexbelli - Sofiapecuni01 : RT @aliceroncoroni4: Le gioie che non mi da Alex belli me le hanno date Blanco e Mahmood grazie a dio!????????????????????????? #Sanremo2022 #br… - F34316 : RT @wh3rear3u: Soleil a te mostrano i tweet di Alex Belli, a Lulù quelli di Cardi B, ognuno il suo, ciao bitch #jerù -