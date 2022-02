Tare: 'Contestazione? Alla Lazio da 15 anni, mai detto bugie ai tifosi. Miglior mercato per le cessioni, davanti...' (Di sabato 5 febbraio 2022) Il ds della Lazio, Igli Tare, ha parlato in tv nel prepartita della sfida contro la Fiorentina. Contestazione - "Da 15 anni sono in qu... Leggi su calciomercato (Di sabato 5 febbraio 2022) Il ds della, Igli, ha parlato in tv nel prepartita della sfida contro la Fiorentina.- "Da 15sono in qu...

Advertising

Daniele64181695 : @AlfredoPedulla Tare non conosce vergogna ..una persona che non riesce ad ammettere di aver sbagliato non è conness… - LALAZIOMIA : Tare: 'Contestazione? Alla Lazio da 15 anni, mai detto bugie ai tifosi. Miglior mercato per le cessioni, davanti...' - nashtag_ : RT @Alex_Piace: È palese che al ds della #Lazio non interessi nulla dei suoi tifosi, della contestazione. Di niente. 'Grande Mercato in u… - Alex_Piace : È palese che al ds della #Lazio non interessi nulla dei suoi tifosi, della contestazione. Di niente. 'Grande Merc… - LALAZIOMIA : Che contestazione per la Lazio prima della Fiorentina! Tifosi infuriati con Lotito e Tare prima ... -