Serie A | Luca Percassi eletto vicepresidente di Lega

(Di sabato 5 febbraio 2022), amministratore deto dell’Atalanta, figlio del patron Antonio, è statodellaA all’unanimità. Laha annunciato la nomina con una nota ufficiale: “Nella riunione di questa mattina del Consiglio diè statoVice Presidente. La nomina è avvenuta su proposta e votazione unanime dell’intero Consiglio, con astensione dello stesso”. Lunedì laA si riunirà per la prima volta per cercare un accordo per la nomina del nuovo presidente, dopo le dimissioni di Dal Pino. SportFace.

La notizia era nell'aria da tempo ma adesso è anche ufficiale. Luca Percassi è stato eletto vicepresidente della Lega Serie A. "Nella riunione di questa mattina del Consiglio di Lega Luca Percassi è ...La riunione di questa mattina ha deciso che il nuovo vicepresidente sarà l'amministratore delegato dell'Atalanta ...