Serie A | Inter-Milan 1-2 | Giroud decide il derby con una doppietta in rimonta

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 5 febbraio 2022) Termina con un 2-1 ina favore dell’attesissimodio. I rossoneri guidati da Stefano Pioli nonostante un primo tempo deicsamente sottotono sono riusciti, grazie a, a ribaltare un risultato prima a favore dell’. E’ Ivan Perisic a sbloccare l’incontro dopo che i nerazzurri hanno messo in difficoltà i cugini che hanno douto ringraziare Miagnan. Nel secondo tempo la ssituazione cambia. Ilacquisisce consapevolezza e in tre minuti, al 75? e al 78?, grazie al proprio numoero 9porta casa un risultato fondamentale. La partita Match ad alta intensità come era facile prevedere tra. Unquesto assolutamente fondamentale per le sorti del ...