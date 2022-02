Sanremo 2022: Mahmood & Blanco ancora in testa alla Classifica ma continua la rimonta di Morandi dopo la quarta serata (Di sabato 5 febbraio 2022) Gianni Morandi vince la serata di Sanremo 2022 dedicata alle Cover e ai Duetti e sale di un gradino nella Classifica generale. In testa ancora Mahmood & Blanco, scende invece in terza posizione Elisa. Leggi su comingsoon (Di sabato 5 febbraio 2022) Giannivince ladidedicata alle Cover e ai Duetti e sale di un gradino nellagenerale. In, scende invece in terza posizione Elisa.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - GenteVipNews : JALISSE, SANREMO 2022: “Siamo una famiglia e siamo artigiani della musica” - AnnaMancini81 : Sanremo 2022 diretta conferenza stampa 5 febbraio: tutti le dichiarazioni -