Sanremo 2022: la finale tra emozione e la comicità genuina di Sabrina Ferilli (Di sabato 5 febbraio 2022) Apertura patriottica per la finale del Festival di Sanremo 2022 con l'Inno di Mameli eseguito dalla Banda della Guardia di Finanza, accoglie Amadeus. Giustamente trionfante per l'enorme successo avuto lungo tutta la settimana, ma esploso ieri con quel 60.5% di share, che è il più alto degli ultimi vent'anni. La serata dedicata delle cover e dei duetti, vinta da Gianni Morandi e Jovanotti, – autore del suo brano in gara – ed anche super ospite della quarta serata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Velvet Mag (@velvetmag.it) Sfilano veloci sul palco del Teatro Ariston i primi cantanti nella splendida cornice scenografica fatta anche dei giochi di luce creati da Gaetano e Maria Chiara Castelli. Il giovanissimo Matteo Romano con la sua Virale, e l'idea di un amore ...

