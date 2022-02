Pera interviene sui diritti evocati da Mattarella | “C’è anche quello degli italiani a non essere invasi”

(Di sabato 5 febbraio 2022) «Io sono un liberale, conservatore e cristiano. Non mi parli perciò di, piuttosto di doveri»: lo afferma l’ex presidente del Senato, Marcelloin un’intervista a Il Foglio, commentando il discorso al Parlamento del Presidente della Repubblica, Sergio. «I– dice l’ex presidente del Senato – vanno e vengono,quelli che sono chiamati fondamentali. Sono alla mercé delle maggioranze politiche e delle circostanze. Ha visto cosa è successo e ancora continua a succedere con la pandemia? Che tutta quella bella retorica dei– sottolinea– sanciti dalla prima parte della Costituzione è cascata sotto il peso del più banale dei decreti amministrativi. Così, da un giorno all’altro, il diritto di viaggiare, di lavorare, di ...

... "I nostri nomi sono Marcello, Letizia Moratti e Carlo Nordio: è questa la nostra terna. Nessuno di loro ha una tessera di partito ma hanno ricoperto ruoli importanti". Il nome di Nordio era ...... precisamente il 14 novembre, papa Giovanni Paolo II accoglie l'invito di Casini e di Marcello,... a maggio del medesimo anno,insieme all'ambasciatore italiano in Venezuela Placido Vigo ...Nella rosa dei tre nomi lanciati dal centrodestra per la Presidenza della Repubblica, quello di Marcello Pera potrebbe essere decisivo per chiudere un accordo con Italia Viva di Matteo Renzi. L'ex pre ...