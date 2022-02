Pechino 2022 | Lollobrigida apre le danze | argento di velocità per l’Italia

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 febbraio 2022) Arriva la prima medaglia olimpica delda. Poco fa Francescaè salita sul secondo gradino del podio nei 3000 metri del pattinaggio di. Una grande gara per l’azzurra che celebra una giovane carriera di successi sfociata alle Olimpiadi Invernali. Prima di volare verso la Cina ha vinto due bronzi in Coppa del Mondo nei 1500 e nei 3000 (oro europeo nel 2018). Nipote della già celebre Gina diva del cinema, e di Frascati, l’atleta italiana vince il suo Oscar personale a cinque cerchi. (foto@fisg.it) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport