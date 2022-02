Patrick Zaki torna nella sua Bologna in video: "Grazie a questa città" (Di domenica 6 febbraio 2022) 'Ho deciso di essere qua a Bologna perché questa città ha fatto tanto per me'. Sono le parole del videomessaggio che Patrick Zaki ha rivolto alla sua città adottiva. Lo studente egiziano dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 febbraio 2022) 'Ho deciso di essere qua aperchéha fatto tanto per me'. Sono le parole delmessaggio cheha rivolto alla suaadottiva. Lo studente egiziano dell'...

Advertising

amnestyitalia : Oggi alle 18.30 alla Feltrinelli di Piazza Duomo a Milano, presentazione della graphic novel “Patrick Zaki. Una sto… - channeldraw : Questa sera alle 18:00 presentazione di 'Patrick Zaki, una storia egiziana' all'Oratorio San Filippo Neri di… - amnestyitalia : Patrick Zaki torna nella sua Bologna in video, 'Grazie' - Arisuchaaaaaan : RT @valeriolundini: Sono all’Ariston, in questo momento c’è la pubblicità ma qui in teatro è arrivato Patrick Zaki che sta cantando “Senza… - brunus96 : RT @valeriolundini: Sono all’Ariston, in questo momento c’è la pubblicità ma qui in teatro è arrivato Patrick Zaki che sta cantando “Senza… -