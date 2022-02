Olimpiadi | i gelidi pendii della regione di Zhangjiakou

(Di sabato 5 febbraio 2022) I pendi all'albadi, dove si gareggia per sci di fondo, biathlon, libera e salti. Le prove per la discesa maschile sono state annullate perché il vento era troppo forte. Il ...

Il Sole 24 ORE

I pendi all'alba della regione di Zhangjiakou, dove si gareggia per sci di fondo, biathlon, libera e salti. Le prove per la discesa maschile sono state annullate perché il vento era troppo forte. Il ...Il meteo spaventa ledi Pechino 2022 . Tre perturbazioni di aria fredda potrebbero infatti portare nella ...di aria fredda dovrebbero arrivare a Pechino intorno al 7 febbraio e i venti...Il meteo spaventa le Olimpiadi di Pechino 2022 ... I tre round di aria fredda dovrebbero arrivare a Pechino intorno al 7 febbraio e i venti gelidi da nord potrebbero abbattersi tra l’11 e il 13 ...in una conferenza stampa tenuta al centro stampa delle Olimpiadi invernali. I tre round di aria fredda dovrebbero arrivare intorno al 7 febbraio, il che potrebbe provocare venti gelidi da nord, tra ...