Modane, migrante marocchino muore dopo la marcia notturna in montagna per passare il confine (Di sabato 5 febbraio 2022) Aveva 31 anni. Pochi giorni prima un afgano di 15 anni è stato travolto e ucciso da un treno a Salbertrand Leggi su repubblica (Di sabato 5 febbraio 2022) Aveva 31 anni. Pochi giorni prima un afgano di 15 anni è stato travolto e ucciso da un treno a Salbertrand

Advertising

rep_torino : Modane, migrante marocchino muore dopo la marcia notturna in montagna per passare il confine [di Carlotta Rocci] [a… - deepsillo : RT @rep_torino: Modane, migrante marocchino muore dopo la marcia notturna in montagna per passare il confine [aggiornamento delle 18:54] ht… - discoradioIT : ?? #Modane: è morto un 31enne, #migrante marocchino, dopo la marcia notturna in #montagna per passare il confine. Av… - rep_torino : Modane, migrante marocchino muore dopo la marcia notturna in montagna per passare il confine [di Carlotta Rocci] [a… - rep_torino : Modane, migrante marocchino muore dopo la marcia notturna in montagna per passare il confine [aggiornamento delle 1… -