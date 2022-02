Milan | Maldini | “Se saremo bravi fino in fondo a fine stagione festeggeremo”

Advertising

cmdotcom : #Belotti chiama il #Milan: la risposta di #Maldini - AndreaBonacalza : RT @FraNasato: Maldini a Milan TV: “Con questo spirito andremo lontano. Noi abbiamo detto fin da subito quali sono i nostri obiettivi. Poi… - Giacomobacci2 : RT @FraNasato: Maldini a Milan TV: “Con questo spirito andremo lontano. Noi abbiamo detto fin da subito quali sono i nostri obiettivi. Poi… - sportli26181512 : Maldini: 'I nostri obiettivi sono chiari, se saremo bravi a lottare magari alla fine festeggeremo': Paolo Maldini è… - PianetaMilan : @acmilan , #Maldini: “Se saremo bravi fino in fondo a fine stagione festeggeremo” #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maldini

Allenatore: Inzaghi 5(4 - 2 - 3 - 1): Maignan 7; Calabria 5, Kalulu 6, Romagnoli 6, ... In panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Tomori, Bakayoko, Castillejo,, Lazetic. ...All.: Inzaghi(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, ... A disp.: Tatarusanu, Mirante, Castilejo, Lazetic, Tomori, Florenzi,, Messias, Bakayoko, Gabbia. ...Il Milan non cede e nella ripresa prova la rimonta ... Tutte le news sui dirigenti sportivi come: Giuseppe Marotta, Piero Ausilio, Pier Paolo Marino, Paolo Maldini, Fabio Paratici, Cristiano Giuntoli, ...MILAN (4-2-3-1): Maignan ... A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Tomori, Gabbia, Stanga, Maldini, Lazetic. All.: Pioli.