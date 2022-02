Marocco | i soccorritori nel tunnel per estrarre Ryan

Advertising

Agenzia_Ansa : Marocco, una roccia blocca i soccorritori a 2 metri da Ryan. Il piccolo, caduto nel pozzo martedì, è vivo: si muove… - Corriere : Marocco, il bambino nel pozzo raggiunto dai soccorritori - fanpage : Tutto il mondo con il fiato sospeso. Il piccolo Rayan 'parla e risponde alle domande' dopo quasi 5 giorni nel pozzo… - LVPVS3 : RT @Agenzia_Ansa: I soccorritori sono nel tunnel per liberare il piccolo Ryan dal pozzo in cui è caduto quasi 100 ore fa #ANSA https://t.c… - Hannah64942447 : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA - Sono ore decisive per il piccolo Rayan, il bambino di cinque anni caduto in fondo a un pozzo molto profondo. Orm… -

Ultime Notizie dalla rete : Marocco soccorritori

Insono entrati nel tunnel scavato per estrarre il piccolo Ryan dal pozzo in cui è caduto quasi cento ore fa. . 5 febbraio 2022... isono riusciti a raggiungere Ryan , il bimbo di 5 anni caduto martedì scorso in un pozzo di 32 metri nel borgo di Tamrout, vicino a Chefchauen , nel nord del. Secondo i media ...MAROCCO – In Marocco i soccorritori sono entrati nel tunnel scavato per estrarre il piccolo Ryan dal pozzo in cui è caduto quasi cento ore fa. Nel tunnel è entrata anche una squadra di medici, pronti ...(ANSA) - IGHRANE, 05 FEB - In Marocco i soccorritori sono entrati nel tunnel scavato per estrarre il piccolo Ryan dal pozzo in cui è caduto quasi cento ore fa. (ANSA).