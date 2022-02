LIVE Sci di fondo, Skiathlon donne Olimpiadi Pechino in DIRETTA: trionfo Johaug! Nepryaeva e Stadlober sul podio, quarta Karlsson (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.33: Sapevamo che l’Italia non poteva ancora essere protagonista ma le azzurre devono ancora arrivare. Se non è un disastro, poco ci manca 9.32. Subito dopo la top ten: Sorina, Matintalo, Sauerbrey, Brennan, Hennig, 9.31. A completare la top 10 Diggins, sesta, poi Parmakoski, Rygalina, Claudel, Andersson 9.30: Argento per la russa Nepryaeva e bronzo a sorpresa per la austriaca Stadlober. Quarto e quinto posto per le due grandi deluse: Karlsson e Niskanen 9.29: THERESE JOHAUG E’ ORO NELLO Skiathlon! Un dominio!!! Oro alla Norvegia 9.28: L’attacco di Nepryaeva e Stadlober per gli altri gradini del podio 9.28: Controlla Therese Johaug che punta al suo primo oro individuale nello ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.33: Sapevamo che l’Italia non poteva ancora essere protagonista ma le azzurre devono ancora arrivare. Se non è un disastro, poco ci manca 9.32. Subito dopo la top ten: Sorina, Matintalo, Sauerbrey, Brennan, Hennig, 9.31. A completare la top 10 Diggins, sesta, poi Parmakoski, Rygalina, Claudel, Andersson 9.30: Argento per la russae bronzo a sorpresa per la austriaca. Quarto e quinto posto per le due grandi deluse:e Niskanen 9.29: THERESE JOHAUG E’ ORO NELLO! Un dominio!!! Oro alla Norvegia 9.28: L’attacco diper gli altri gradini del9.28: Controlla Therese Johaug che punta al suo primo oro individuale nello ...

