Ligue 1 | Monaco-Lione 2-0 | Lucas e Ben Yedder firmano il sorpasso su Les Gones

Advertising

sportli26181512 : #EmersonPalmieri e Paquetá non incidono: il Lione crolla a Monaco: Jean Lucas e Ben Yedder condannano l'Olympique,… - Luxgraph : Il Lione di Emerson e Paquetá crolla a Monaco. Ko anche il Montpellier - VoceGiallorossa : ???? @Ligue1UberEats - Il Monaco vince il big match contro il Lione. Vittorie in rimonta di Marsiglia e Saint Etienne… - sportface2016 : #Ligue1: con due gol nel primo tempo, il #Monaco vince e interrompe la striscia positiva del #Lione - blab_live : #Ligue1, #ASMOL @AS_Monaco @OL sfida tra deluse, il Goal è nell’aria. Probabili formazioni, #pronostico e variazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Monaco

- Lipsia 3 - 2 CALCIO -1 17:00 St Etienne - Montpellier 3 - 1 21:00- Lione 2 - 0 CALCIO - EREDIVISIE 16:30 FC Utrecht - SC Cambuur 3 - 2 18:45 Fortuna Sittard - sc Heerenveen 2 - 0 20:...- Lipsia 3 - 2 CALCIO -1 17:00 St Etienne - Montpellier 3 - 1 21:00- Lione 2 - 0 CALCIO - EREDIVISIE 16:30 FC Utrecht - SC Cambuur 3 - 2 18:45 Fortuna Sittard - sc Heerenveen 2 - 0 20:...Come ci arrivano le due squadre Il Monaco aveva ambizioni importanti in questa stagione dopo il terzo posto ottenuto l’anno scorso in Ligue 1. Il rendimento, però, è stato altalenante e ha portato all ...Il Monaco alimenta le proprie speranze europee in Ligue 1. Nella 23ª giornata, i monegaschi sconfiggono il Lione 2-0 con il colpo di testa di Jean Lucas e il pallonetto di Ben Yedder nel primo tempo, ...