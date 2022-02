Le pagelle della finale di Sanremo 2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) Matteo Romano – Virale in crescendo , la sua avventura sanremese raggiunge l’apice con l’esibizione finale. Piccoli artisti crescono Voto 7 Giusy Ferreri – Miele In lungo e provocante abito scuro da gran soire Giusy stasera si vuole divertire e si lascia andare : ed il pubblico apprezza. Lo ribadiamo , tormentone primaverile, voto 6 Rkomi – Insuperabile Dopo aver messo in mostra i pettorali, stasera Mirko torna ad avvolgersi in pelle nera da cima a piedi. Il brano è un vortice nel quale l’artista riesce ad esprimersi bene. Anche stasera Offre ai fantallenatori svariati punti. Farà tanta strada, voto 7 Iva Zanicchi – Voglio amarti 82 anni ed una voce potetente e graffiante al punto giusto, non le si può chiedere di più, la performance è da standing ovation. Esperienza al servizio del festival Voto 8 Aka7even – Perfetta così Passaggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Matteo Romano – Virale in crescendo , la sua avventura sanremese raggiunge l’apice con l’esibizione. Piccoli artisti crescono Voto 7 Giusy Ferreri – Miele In lungo e provocante abito scuro da gran soire Giusy stasera si vuole divertire e si lascia andare : ed il pubblico apprezza. Lo ribadiamo , tormentone primaverile, voto 6 Rkomi – Insuperabile Dopo aver messo in mostra i pettorali, stasera Mirko torna ad avvolgersi in pelle nera da cima a piedi. Il brano è un vortice nel quale l’artista riesce ad esprimersi bene. Anche stasera Offre ai fantallenatori svariati punti. Farà tanta strada, voto 7 Iva Zanicchi – Voglio amarti 82 anni ed una voce potetente e graffiante al punto giusto, non le si può chiedere di più, la performance è da standing ovation. Esperienza al servizio del festival Voto 8 Aka7even – Perfetta così Passaggio ...

