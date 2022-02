Le pagelle del Parma – Danilo il migliore, Vazquez ok ma non pesca il jolly (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Parma esce indenne dal Vigorito. Le pagelle dei ducali dopo lo 0-0 maturato contro il Benevento: Buffon 6,5: Si fa trovare pronto su Letizia, Ionita e Calò, oltre che in un paio di insidiose situazioni a centro area. Del Prato 5,5: Primo tempo vissuto in grande difficoltà, nella ripresa sale di rendimento Danilo 7: Iachini lo mette su Forte e non lui non lo fa fiatare. Chiude in debito di ossigeno, sfinito dalla marcatura. Cobbaut 6: Ruvido ma efficace nella copertura e negli anticipi. Rispoli 6: Primo tempo di grande gamba, la sua gara dura un’ora scarsa perché va a mille (14’st Coulibaly 6: Buona fisicità, rischia facendosi scappare Masciangelo a quindici dalla fine e lo stende rimediando il giallo) Schiattarella 6,5: Detta i tempi del gioco e si rivela estremamente efficace in fase di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ilesce indenne dal Vigorito. Ledei ducali dopo lo 0-0 maturato contro il Benevento: Buffon 6,5: Si fa trovare pronto su Letizia, Ionita e Calò, oltre che in un paio di insidiose situazioni a centro area. Del Prato 5,5: Primo tempo vissuto in grande difficoltà, nella ripresa sale di rendimento7: Iachini lo mette su Forte e non lui non lo fa fiatare. Chiude in debito di ossigeno, sfinito dalla marcatura. Cobbaut 6: Ruvido ma efficace nella copertura e negli anticipi. Rispoli 6: Primo tempo di grande gamba, la sua gara dura un’ora scarsa perché va a mille (14’st Coulibaly 6: Buona fisicità, rischia facendosi scappare Masciangelo a quindici dalla fine e lo stende rimediando il giallo) Schiattarella 6,5: Detta i tempi del gioco e si rivela estremamente efficace in fase di ...

