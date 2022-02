La FTC indaga sull’accordo Microsoft-Activision | ma Satya Nadella rassicura | “Nessun problema”

Leggi su esports247

(Di sabato 5 febbraio 2022) Ogni volta che una grande azienda fa una mossa per acquisire un’altra società attira inevitabilmente l’attenzione della Federal Trade Commission degli Stati Uniti, che esamina gli accordi nell’interesse della legge antitrust. Sta succedendo lo stesso anche a, che ha fatto sapere nei giorni scorsi di aver acquisitoBlizzard, suscitando un certo clamore anche nel mondo degli esports. In un’intervista al Financial Times, il CEO disi è detto certo che l’indagine della FTC non avrà alcuna conseguenza, che renderà il gigante di Redmond la terza azienda più grande nel settore dei videogiochi dietro Sony e Tencent. Subito dopo l’annuncio dell’accordo, arrivato a metà gennaio, sono sorti dibattiti su quanto l’accordo sarebbe risultato ...